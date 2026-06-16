“No all’abolizione della ZTL a Tre Fontane”, interviene Messina (Futuro Nazionale)

«Abolire completamente la Zona a Traffico Limitato sarebbe un grave errore». È la posizione espressa da Francesco Messina, esponente di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci, che interviene nel dibattito sulla viabilità della frazione balneare di Tre Fontane. Secondo Messina, la cancellazione della ZTL rischierebbe di riportare la località nel caos della sosta selvaggia, con veicoli parcheggiati davanti alle abitazioni, sui passi carrabili e in prossimità degli ingressi privati, compromettendo la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

«Non sono favorevole a una chiusura indiscriminata al traffico – afferma Messina – ma ritengo necessario trovare una soluzione equilibrata che permetta di conciliare le esigenze delle attività commerciali con quelle delle famiglie, degli anziani e dei bambini che vivono e frequentano Tre Fontane».

Tra le proposte avanzate dall’esponente di Futuro Nazionale vi sono una rimodulazione della ZTL limitata alle ore serali, la previsione di stalli riservati ai residenti e il potenziamento delle aree di parcheggio periferiche, così da garantire una migliore gestione dei flussi di traffico durante il periodo estivo.

Messina annuncia inoltre una linea di assoluta fermezza contro le violazioni del Codice della strada. «Se verranno ostacolati passi carrabili o ingressi privati – dichiara – saranno presentati immediatamente esposti e segnalazioni alla Polizia Municipale. I cittadini sono pronti a documentare ogni infrazione affinché vengano rispettate le regole e sia garantita la sicurezza stradale».

Per l’esponente politico, eliminare la ZTL senza adottare misure alternative efficaci significherebbe mettere a rischio il decoro urbano e la vivibilità della frazione. Da qui l’invito rivolto all’Amministrazione comunale ad aprire con urgenza un tavolo di confronto con residenti, commercianti e associazioni del territorio.

«L’obiettivo – conclude Messina – deve essere quello di individuare una soluzione condivisa prima dell’avvio della stagione estiva, evitando che Tre Fontane si trovi ad affrontare problemi di viabilità e ordine pubblico proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico».