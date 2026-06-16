Scrive Carlo Zerilli sul Pd di Marsala: “Vogliamo un partito che abbia un ruolo di primo piano”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Carlo Zerilli, militante storico della sinistra marsalese, all’assemblea cittadina “La Bella Stagione” presso il Circolo del Pd di Marsala.

Sono Carlo Zerilli e fin da piccolo ho avuto la passione per la politica, sicuramente sono nato “con la camicia rossa”.

Mi sono iscritto al Partito nel ’61, quando avevo appena compiuto 18 anni.

Da sempre ho fatto l’attivista di partito, senza mai cercare una mia candidatura e, quando me l’hanno richiesto, io ho preferito candidare un giovane al posto mio con l’intento di avvicinare i giovani alla politica e far crescere il nostro partito.

Questa è stata la mia missione politica.

In questo mio percorso di attivista sono stato eletto per due volte (ci tengo a dirlo) all’unanimità segretario della sezione storica di Ciancio, la Lo Sardo, che nel periodo del Partito Comunista, con i suoi 300 tesserati, veniva chiamata la piccola Mosca, dove ho avuto l’onore di essere stato il primo e l’ultimo segretario dei Democratici di Sinistra.

Veniamo da una campagna elettorale, nella quale il partito era diviso in due sensibilità, ma tutti i compagni hanno partecipato alla competizione con passione, con onestà intellettuale e civile, tanto che i cittadini ci hanno apprezzato e anche premiato.

Abbiamo eletto la nostra “amata “Andreana Patti, che certamente amministrerà molto bene la nostra città.

Andreana Patti con le sue due liste ”Si Muove la Città” e “ConPATTI” ha stravinto le elezioni amministrative. Il nostro Partito Democratico è stato il primo raggruppamento politico per numero di voti all’interno della coalizione: tutto merito della nostra stimata segretaria, Linda Licari.

La lista del Partito democratico, che nelle precedenti elezioni amministrative non aveva raggiunto il 5% e non era riuscito ad eleggere nessun consigliere, oggi raddoppia i consensi ed elegge tre consiglieri comunali.

GRAZIE Segretaria, tu come donna di partito hai rinunciato all’Assessorato per dedicare più tempo ai tuoi elettori, che ti hanno premiato con le tue 970 preferenze, e portare avanti tutte le loro esigenze all’interno del Consiglio Comunale.

Oggi con piacere faccio i miei più sinceri auguri alla dottoressa Anna Caliò, che nella giunta di Andreana Patti rappresenterà, come assessore, il Partito Democratico.

Purtroppo il nostro Partito in questi anni è stato diviso al suo interno da componenti spesso litigiose e invidiose: questo ha favorito gli avversari politici.

Oggi il Partito ha al suo interno tanti giovani capaci e intelligenti con tanta voglia di fare e tanti vecchi militanti si sono riavvicinati: ciò ha permesso al PD di fare una bella campagna elettorale e di far crescere il consenso attorno a questa nuova realtà più moderna, più pacifista e, come ci ha augurato il Segretario Bersani, che serve il Paese. Tempo fa ho scritto una lettera a Pierluigi Bersani, che, nella trasmissione ‘Di Martedì’ alla domanda del giornalista Floris “Cosa state facendo nel PD?” ha risposto: ”Stiamo lavorando per costruire il Partito che serve il Paese” e, ha aggiunto che il Partito che non serve il Paese, non vale nulla.

Questa frase ha entusiasmato tutte le persone dello studio e i telespettatori di Sinistra. Anche noi, a Marsala, dobbiamo portare avanti l’idea di un partito vicino alle persone, unito, senza correnti, che ha una sola voce.

Di questo ne vorrei parlare con la Segretaria Nazionale, Elly Schlein, anche se sono consapevole che sicuramente lei ne ha conoscenza.

Vogliamo avere a Marsala un partito che abbia un ruolo di primo piano, perché Marsala è la più grande città della provincia e merita di avere un proprio deputato, che non ha da moltissimi anni. L’ultimo è stato Ottavio Navarra.

Oggi è possibile realizzare il nostro sogno: il circolo ha tanti giovani che hanno passione politica e tanta voglia di fare, coinvolti dalla nostra Segretaria. Un partito che può guardare alle prossime elezioni nazionali e contribuire alla sconfitta del governo di Giorgia Meloni e la sua inadeguata maggioranza, che ha bloccato la crescita del paese, raccontando tante menzogne sui partigiani e sugli antifascisti, che con il loro sacrificio ci hanno regalato la democrazia e la libertà.

Ritornando alla situazione locale, credo che il PD debba stare a stretto contatto con la neo Sindaca Andreana Patti per costruire una “Nuova Marsala” con tanti servizi efficienti per i cittadini come la sicurezza, la pulizia del territorio, più attrattiva per i turisti che vogliono soggiornare nella nostra Città ed ancora con più occasioni di lavori per i giovani, che oggi sono costretti a lasciare la loro terra natia.

Oggi rinnovo con la mia Segretaria, Linda Licari, la tessera di partito e sono sicuro che molti altri mi seguiranno.

Ringrazio la mia famiglia e in particolare mia moglie Enza, che è più a sinistra di me, per avermi supportato in tutti questi anni.

Infine ringrazio il mio amico e compagno, Andrea Mannone, che è stato per lungo tempo segretario del PCI, apprezzato anche dagli avversari politici. Con Andrea ci siamo incontrati dopo tanti anni per caso in Piazza Garibaldi e, dopo aver scambiato qualche parola, il mio amico ha condiviso la mia iniziativa di ricostruire il Partito, che serve al Paese, e si è reso disponibile a collaborare con me. Ricordo ancora i suoi comizi in piazza Loggia nel periodo di Enrico Berlinguer, grande dirigente di partito, amato e apprezzato da tutti i cittadini e da tutto il mondo politico, che ha fatto la fila per tante ore per omaggiare la sua salma.

In memoria di Enrico Berlinguer chiedo ai presenti un minuto di silenzio.

VIVA MARSALA, VIVA L’ITALIA DEMOCRATICA.

Carlo Zerilli