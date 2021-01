Speranza chiarisce: Sicilia rossa fino al 31, arancione dal 1° febbraio. Musumeci: “Speriamo di passare presto al giallo”

C’è voluta l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, per sgombrare il campo dai dubbi delle ultime ore. Il passaggio da zona rossa ad arancione per la Sicilia avverrà a partire da lunedì 1° febbraio e non da domenica 31 gennaio, come da alcune fonti era stato affermato. Stesso discorso per la provincia autonoma di Bolzano, che – esattamente come la Sicilia – passa da rossa ad arancione, condividendo la stessa colorazione con Puglia, Umbria e Sardegna. Sono in area gialla la provincia autonoma di Trento e tutte le altre regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

“Due settimane di zona rossa ci hanno consentito di evitare la degenerazione, che ci avrebbe costretti a restare chiusi per tutto il mese di febbraio. Chiaramente, puntiamo alla zona gialla e, in futuro a quella bianca. Ma questo dipende dalla responsabilità di tutti”. Al contempo, Musumeci ha auspicato che arrivino presto da Roma le misure di sostegno per gli operatori economici più colpiti dalla crisi e che la campagna vaccinale possa proseguire speditamente.

Resta critico sul governo regionale il Pd, come si evince dalle parole del capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo: “Da Musumeci neppure una parola sul bilancio del 2021 dopo i pasticci che lo hanno costretto al ritiro del rendiconto, mentre ogni giorno in Sicilia chiudono attività produttive e si perdono posti di lavoro. Un presidente spettatore immobile di una crisi sanitaria, sociale ed economica che travolge la Sicilia”.