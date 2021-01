In giro per Marsala con uno scooter rubato: fermati due giovani rumeni

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno denunciato due giovanissimi ragazzi rumeni per il reato di ricettazione.

Questi i fatti: la pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un consueto servizio di pronto intervento, intorno alle 22 a coprifuoco già in regime, ha notato due persone sospette a bordo di uno scooter lungo la SS115, all’altezza di contrada Santa Venera. Lo scooter, nonostante l’alt imposto, non si è fermato, dando inizio ad un breve inseguimento con la gazzella dei militari, terminato dopo pochi metri, quando i giovani hanno abbandonato il mezzo al centro della carreggiata per dileguarsi a piedi cercando di sfuggire. I Carabinieri, perseverando nelle ricerche, durate oltre due ore, sono riusciti a rintracciare i due a notte inoltrata in contrada Tabaccaro, identificandoli in P.M., appena maggiorenne ma già protagonista di analoghi spericolati episodi, e un quindicenne suo connazionale, successivamente affidato in custodia ai genitori. I due giovanissimi sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione del mezzo rubato che, nonostante i cospicui danni, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.