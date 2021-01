Lunedì si rientra a scuola: tamponi drive in per docenti, studenti e Ata nel week end

Manca ancora l’ufficialità, ma il passaggio della Sicilia da zona rossa ad arancione a partire dal 1° febbraio sembra ormai certo. Di conseguenza, si sta attivando la complessa macchina organizzativa che già a partire da lunedì mattina dovrebbe riportare in classe gli studenti delle seconde e delle terze medie e quelli degli istituti superiori, ovviamente con i rispettivi insegnanti e il personale Ata. Alla luce di ciò, su indicazione dell’assessorato regionale alla salute, l’Asp di Trapani ha già dato comunicazione ai sindaci del territorio che sabato e domenica si procederà a un’attività di screening per la popolazione scolastica interessata dal rientro in presenza. Undici i check point individuati in provincia dal referente Usca Mario Minore per le giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio (dalle 9 alle 18), dove gli aventi diritto potranno effettuare i test drive in:

Trapani: Autoparco Comunale, via Libica Erice: piazzale Pertini (solo sabato 30 gennaio) Valderice: via Leggio 64, sala Protezione Civile (solo domenica 31 gennaio) Marsala: Autoparco comunale, contrada Ponte Fiumarella Mazara del Vallo: Autoparco, contrada Affacciata Salemi: via San Matteo, sede Protezione Civile (solo sabato 30 gennaio) Castelvetrano: via Autonomia Sicilia, sala Croce Rossa Partanna: piazza Galileo Galilei (solo sabato 30 gennaio) Campobello di Mazara: piazza Eremita, istituto Collodi (solo domenica 31 gennaio) Alcamo: contrada Sasi Castellammare del Golfo: piazzale Cimitero (solo 31 gennaio)