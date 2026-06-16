Per Custonaci un’opera in marmo realizzata dall’artista Gerry Bianco

Ha preso il via in questi giorni, la realizzazione di una nuova opera destinata al MAC – Museo di Arte Contemporanea, che sorge a due passi dal mare nel borgo marinaro di Cornino. Gerry Bianco, poliedrico scultore-architetto, ha ideato, infatti, un’opera in marmo di Custonaci tra sinuosità e fascino, per rappresentare i flussi morbidi di una “donna che sorregge il mondo“. “Si tratta, nella visione dell’artista, di un vero e proprio atto d’amore verso la nostra città da sempre rinomata Terra mariana” afferma il sindaco Fabrizio Fonte.