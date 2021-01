Secondo giorno di consultazioni, Leu e Maie con Conte. Vitali: “Non c’è rischio di elezioni anticipate”

Secondo giorno di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo Governo: dopo aver sentito ieri i presidenti delle camere oggi Mattarella inizia a ricevere i partiti, tra cui Italia Viva alle 17:30 e Partito Democratico alle 18:30.

Domani tocca a M5s, Lega, Fi e Fdi. Dem e pentastellati blindano Conte, nel frattempo in Senato nasce il gruppo di ‘responsabili’ Europeisti. La mattinata si è aperta con le consultazioni tra il presidente della Repubblica e il Gruppo per le Autonomie, poi è toccato al Misto. LeU e Maie hanno confermato il totale sostegno a un eventuale Conte ter. Intanto Luigi Vitali, senatore che aveva annunciato l’addio a Forza Italia per aderire agli Europeisti, ha fatto retromarcia e resterà nel suo gruppo: “Non c’è il rischio di elezioni anticipate”, ha spiegato.