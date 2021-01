Massimo Grillo presenta i suoi cento giorni, tra Covid e nuovi progetti (VIDEO)

Sono trascorsi cento giorni dall’insediamento di Massimo Grillo alla carica di sindaco di Marsala, in seguito alla netta affermazione elettorale conseguita lo scorso quattro ottobre. Di fatto, un periodo che tradizionalmente viene considerato un primo tagliando sull’attività di un’amministrazione comunale, ma che in questo caso è stato inevitabilmente condizionato dall’emergenza legata alla pandemia, che ha reso necessarie nuove chiusure, nuove restrizioni e i conseguenti controlli.

Il sindaco Grillo ha pubblicato sulla propria pagina facebook un video, realizzato proprio per raccontare i suoi cento giorni alla guida della città. Il primo cittadino, nell’occasione, fa il punto anche sulle prime mosse in materia di ambiente, decoro urbano, solidarietà e opere pubbliche, preannunciando l’intenzione di istituzionalizzare due eventi in particolare – non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno – “Luci del Mediterraneo” e “Marsala Wine Fest”. Al contempo, torna a sottolineare le difficoltà nell’organizzazione della macchina amministrativa, gravata da lentezza, incrostazioni e disordine. “Marsala ripartirà e sarà una città moderna”, ha comunque sottolineato Grillo in conclusione del suo video che di seguito pubblichiamo: