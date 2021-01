Cinque rimedi naturali per ciglia più lunghe e voluminose

Lo sguardo rappresenta l’arma di seduzione più potente di una donna, ma per valorizzarlo al massimo è fondamentale prendersi cura delle proprie ciglia con strumenti e prodotti specifici. Ecco alcuni trucchi e consigli per averle folte e lunghissime in maniera naturale.

La maggior parte delle donne è convinta che avere ciglia folte e voluminose sia un dono di natura riservato a poche elette, quando in realtà basta solo prendersene cura ogni giorno per renderle più belle e sane.

A dispetto di quanto si possa pensare, per ottenere un effetto straordinario non è necessario spendere cifre da capogiro in costosissimi trattamenti estetici come extension, lash lifting e laminazioni, ma è sufficiente adottare qualche piccolo accorgimento in più nell’ambito della propria routine di bellezza quotidiana. Ecco, allora, cinque rimedi naturali per donare volume e intensità alla rima ciliare e avere uno sguardo al top in ogni circostanza.

1. Cominciare dalla tavola

Proprio come i capelli, anche le ciglia hanno uno specifico ciclo di vita che si divide in tre fasi e dura circa 90 giorni, quindi la caduta e il ricambio sono fenomeni normalissimi che non devono destare preoccupazioni. Tuttavia, per incentivare la crescita del pelo ed evitare che si indebolisca è importante curare la propria alimentazione, assumendo cibi ricchi di biotina (presente in verdura, avena, uova e formaggi), vitamine antiossidanti (pomodori, frutti rossi, legumi e frutta secca), fibre e minerali.

Ovviamente, non stiamo parlando di un regime alimentare rigido, come quelli che in genere prescrivono i dietologi per perdere peso, ma di una dieta sana ed equilibrata che remi in favore delle nostre lashes.

2. Rimedi naturali

Come già sottolineato, la densità e la lunghezza delle ciglia dipendono in gran parte dalla genetica, ma è possibile stimolarne la crescita e rallentarne la caduta ricorrendo ad alcuni trattamenti naturali facili da realizzare in casa e a costo quasi zero. Uno di questi consiste nell’applicare sulla rima ciliare dell’olio di ricino, che grazie alle sue proprietà rinforzanti e nutritive, si propone di proteggere e irrobustire il pelo, garantendo ottimi risultati con una spesa davvero contenuta.

Per stenderlo in modo corretto, vi consigliamo di inumidire le ciglia con un po’ d’acqua e di utilizzare l’applicatore di un vecchio mascara per distribuire l’unguento in maniera uniforme su tutta l’arcata ciliare, concentrandovi soprattutto sulla radice dei peli.

Altri due prodotti naturali molto efficaci sono l’olio di cocco e quello di oliva, che essendo particolarmente ricchi di vitamina E e antiossidanti, assicurano protezione e nutrimento per ciglia visibilmente più folte e sane. Allo stesso modo, anche il tè verde è un prezioso alleato per conferire spessore e foltezza alla rima ciliare, grazie soprattutto all’elevato contenuto di flavonoidi. Per eseguire il trattamento vi basterà preparare l’infuso e versarne qualche goccia su un dischetto di cotone da lasciare in posa sulle palpebre per circa dieci minuti ogni sera.

3. Il trucco del talco

In vendita si possono trovare numerosi cosmetici che promettono ciglia più folte e lunghe, ma se volete ottenere un effetto extra-volume dopo l’applicazione del mascara, sappiate che esiste un escamotage vecchio come il cucco che viene ancora oggi utilizzato dai make up artist professionisti.

Il trucco consiste nell’applicare un po’ di talco sulla rima ciliare con l’aiuto di un pennellino o un cotton fioc prima di utilizzare il tradizionale mascara. In questo modo, quando si andrà ad applicare il colore, le ciglia appariranno più piene e non si attaccheranno tra loro rendendo la palpebra rada e poco uniforme.

4. Il piegaciglia

Prima di truccare gli occhi è buona norma utilizzare un piegaciglia per incurvare le lashes e aprire al massimo lo sguardo. A tal proposito, per ottenere l’effetto desiderato, basta stringere le ciglia tra le due estremità del beauty tool per qualche secondoe poi rilasciarle con delicatezza per evitare di strappare i peli o irritare la palpebra.

5. Errori da evitare

Per avere ciglia sane e lunghe, oltre ad adottare tutti questi accorgimenti, è importante anche evitare alcune cattive abitudini che potrebbero comprometterne la struttura e la vitalità, come per esempio quella di strofinare con forza la rima ciliare.

Questa pratica, oltre a indebolire il pelo, rischia di danneggiare i follicoli piliferi, provocandone il piegamento e la conseguente caduta delle ciglia. Altra accortezza da seguire è struccarsi con cura prima di andare a dormire per permettere alla pelle di respirare e prevenire, al contempo, irritazioni agli occhi.

Vi consigliamo, infine, anche di effettuare un impacco nutriente con un olio naturale almeno due volte la settimana per rinforzare la struttura ciliare e favorire la ricrescita del pelo: i più efficaci sono quelli di jojoba, mandorle e cocco, che possono essere utilizzati anche come struccanti “green”.