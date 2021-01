Marsala, Lealtà Italiana avanza proposte al sindaco in tema di parcheggi pubblici e di politiche giovanili

Il Movimento Lealtà Italiana, rappresentato in consiglio comunale dalla consigliera Rosanna Genna, avanza alcune proposte all’amministrazione di Marsala.

In una nota a firma anche del responsabile provinciale del movimento, Francesco Perri si propone la creazione di spazi parcheggio low cost in vari punti della città collegati con una rete di autobus gratuiti che collegano i punti di parcheggio con il centro storico.

“Si potrebbe anche realizzare all’interno dei parcheggi un affitto mezzo ecologico “biciclette o monopattini” per chi non vuole utilizzare il mezzo autobus, questo servirebbe anche ad abbassare inquinamento cittadino”. Il servizio parcheggio low cost comune di marsala deve essere gestito dai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, in questo modo non aggraviamo le casse comunali” come servizio intendiamo custodia area parcheggio, pulizia parcheggio e custodia mezzi ecologici”.

Il Movimento lealtà Italiana dopo diversi dialoghi e incontri con vari gruppi giovanili ritiene assolutamente fondamentale che all’interno del comune di Marsala venga istituita “la consulta giovanile”, quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani, poiché strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. “Per tanto invitiamo la nuova amministrazione e il sindaco a non commettere gli stessi errori compiuti da tutta l’amministrazione Di Girolamo; amministrazione che predicava bene ma razzolava male- conclude la nota-. È arrivato il momento di mettersi a lavoro e impegnarsi tanto, soprattutto per le nuove generazioni. Riteniamo anche, che sia necessario un coinvolgimento di tale consulta per confrontarsi sulla tematica riguardante l’Istituto tecnico commerciale “Giuseppe Garibaldi”.