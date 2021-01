Vicenda lavori sottopasso, PD Trapani: “Fratelli d’Italia ha strumentalizzato un principio di sana democrazia”

Una nota è giunta agli organi di stampa, a firma del segretario del Circolo PD di Trapani, Andrea Rallo. Così scrive:

“Nei giorni scorsi, ho letto con curiosità che il “Circolo Fratelli d’Italia Trapani”, evidenziando carenza di costruttivi elementi di confronto politico, rivolto allo sviluppo del territorio, anziché compiacersi per il funzionamento di una modesta istituzione democratica rappresentata dal Circolo di Trapani del Partito Democratico, ha avuto da ridire sulla normale attività di informazione rivolta ai propri Organi, condotta da un iscritto del PD, che riveste la qualità di Assessore nell’Amministrazione cittadina, il bravo Giuseppe Pellegrino.

E proprio, evocando toni nostalgici – questi sì da “Antiche abitudini” – e cercando di gettare ombre addosso all’avversario politico, ha strumentalmente tentato di travisare un elemento di sana “democrazia diffusa” come una prassi criticabile ed anzi da esporre al pubblico ludibrio.

La circostanza, ancor più, stupisce poiché siamo convinti che l’estensore ben conosce il dettato costituzionale e tutto ciò che discende dall’art. 49, ivi compresa l’ordinaria attività informativa e di studio che dovrebbe svolgersi anche in un Circolo di periferia di un Partito che abbia titolo per definirsi “Democratico”.

Peraltro, il tema oggetto di discussione “il sottopasso” era ben noto agli addetti ai lavori, per essere stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale addirittura nel 2018 e di incontri pubblici nel 2019.

Il Partito Democratico, che, per sua origine, persegue la “ardua” via della “democrazia”, intesa come partecipazione, inclusione, solidarietà e capacità di assunzione di responsabilità verso il bene comune, è impegnato – e così cerca di fare il Circolo PD di Trapani – a diffondere e dibattere tutte le iniziative politiche e sociali che interessano il proprio territorio, che provengano dall’Amministrazione locale, Regionale, Nazionale o d’altro, con il solo interesse di realizzare condizioni di maggiore vivibilità e benessere dei cittadini, in termini sociali, economici, strutturali e ambientali, utilizzando le intelligenze e le capacità di donne e uomini liberi che, per tali obiettivi, sono disponibili.

La polemica non produce progresso né aggiunge posti di lavoro.