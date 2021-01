Coronavirus, rallentano ancora i contagi in Italia. Sicilia sotto quota mille

Ulteriore rallentamento dell’andamento dei contagi in Italia. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute certifica 8.562 nuovi casi di Coronavirus sul territorio nazionale, con un incoraggiante dato sui guariti (+15.787) e il numero degli attuali positivi che scende a 491.630. Resta alto, comunque, il numero dei decessi (+420).

La Lombardia è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore (+1.484), seguita da Emilia Romagna (+1.164), Sicilia (+885) e Lazio (+874).

Per quanto riguarda la Sicilia, gli attuali positivi sono 48.001. Nelle ultime 24 ore gli 885 nuovi contagi sono stati parzialmente compensati da 504 guariti in più, mentre i decessi sono stati 34.

Scorrendo i dati delle nove province dell’isola, si registrano 11 positivi in più in provincia di Trapani, 386 nel palermitano, 166 nel messinese, 208 nel catanese, 74 nel nisseno, 2 nell’ennese, 1 nell’agrigentino, 26 nel siracusano e 11 in provincia di Ragusa.