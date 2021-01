Udc di Marsala: “disciplinare la sosta delle vetture a favore dei cittadini in quarantena”

“Considerata l’emergenza sanitaria in atto, stante che la medesima sta determinando negativi risvolti economici, il gruppo consiliare UDC di Marsala, invita il sindaco a valutare positivamente la possibilità di disciplinare con propria ordinanza la sosta nelle pubbliche strade delle auto di proprietà dei cittadini marsalesi in stato di quarantena o isolamento fiduciario“.

In particolare, sostengono i consiglieri Gaspare Di Girolamo, Michele Accardi ed Eleonora Milazzo, poiché i suddetti cittadini si trovano impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni al fine di spostare le proprie autovetture sarebbe auspicabile l’esenzione da eventuali sanzioni per la sosta sulle strisce blu e dai divieti di sosta per la pulizia strade.