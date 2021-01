Meet Up Marsala: “Noi 5 Stelle siamo vivi e vegeti, ci mettiamo in discussione”

“Alcuni mesi fa, si iniziò con l’annuncio di riforme strutturali attraverso gli Stati Generali senza però che per il momento ci siano stati effetti concreti. L’obiettivo era migliorare la partecipazione e ricostruire i legami con i territori: ma ancora oggi rimangono i tabù su cui nessuno ancora si esprime con chiarezza”. A scriverlo è il Meet Up del Movimento 5 Stelle di Marsala, in riferimento alla vicenda che si protrae già da anni, dell’attivismo in Città da parte di più organizzazioni non ufficiali dei 5 Stelle, che si fanno chiamare Meet Up.

Il MeetUp di Marsala chiede agli eletti una regolarizzazione politica dei MU nazionali che andrebbero riconosciuti ufficialmente come “sedi” (virtuali e/o fisiche) effettive del M5S, all’interno delle quali possa essere possibile fare formazione e attività politica a nome dello stesso MoVimento 5 Stelle, utilizzando l’esperienza dei portavoce Comunitari, Nazionali, Regionali e Comunali che hanno esaurito i loro compiti istituzionali e di rappresentanza (fine dei 2 mandati, non eletti e/o altro); per fare formazione ed informazione, organizzare eventi, attività di animazione territoriale, vera e propria fucina politica della futura classe dirigente locale.

“Questo, da un lato eviterebbe che chiunque – scrivono dal Meet Up di Marsala -, per dirla alla Razzi, “si faccia un MeetUp tutto suo”, al di fuori di ogni regola e controllo e magari entrando in conflitto con altre realtà locali, dall’altro concederebbe un minimo di credibilità territoriale a persone che da anni portano avanti battaglie sul territorio… Chi spera per la scomparsa definitiva del nostro MeetUp o addirittura annuncia notizie infondate sui social, rispondiamo che non si può spegnere “un pezzo di storia” , quella delle riunioni notturne degli attivisti marsalesi che hanno segnato la partecipazione attiva, la nostra regola n. 1 è: i risultati veri, non sono quelli della piattaforma meetup che attestano un grande attivismo grillino! Il MeetUp di Marsala è ormai al suo nono anno di attività. Molteplici sono state le esperienze maturate dal gruppo locale, alcune positive altre negative, come è normale che sia in un qualsiasi percorso di crescita. Abbiamo fatto tesoro di tutto il vissuto, politico e non, e dopo le elezioni che non ci hanno premiato abbiamo subito rimesso in discussione tutta la struttura funzionale e comunicativa della macchina che avevamo costruito. Il nostro gruppo – scrivono ancora – continuerà a vivere la res pubblica in modo totalizzante, desiderosi di far crescere una comunità e farne parte sotto tutti gli aspetti, dando il nostro contributo con un impegno civico a 360 gradi. Il MeetUp Marsala è vivo e vegeto, e prontissimo a continuare le sue battaglie per il territorio“.