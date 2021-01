Volley B 2: la A29 GesanCom Fly Marsala gioca in casa alla prima il 23 gennaio

Il Campionato di Volley B2 inizia e su richiesta della Nigithor, a causa di alcuni lavori imprevisti alla loro struttura di gioco, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala giocherà, sabato 23 gennaio alle ore 18.00, tra le mura amiche del Panatletico, la prima gara del girone N/2 contro una agguerrita Stefanense al secondo anno consecutivo nella categoria.

L’atteso evento, purtroppo senza pubblico per il perdurare dell’emergenza covid in Italia, vedrà le due compagini sfidarsi, in quello che sarà il primo vero match stagionale e che darà un primo importantissimo verdetto sullo stato di salute delle ragazze di Lucio Tomasella dopo questo inizio stagione pregno di preparazione e tanto sudore. Questa inattesa sorpresa consentirà, alla società cara al Presidente Roberto Marino, di giocare anche la seconda in casa in quello che immaginiamo sarà un avvincente campionato.

Il match verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fly Volley con la cronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento di Rossana Giacalone Caleca.