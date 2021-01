Condannati per violenza sessuale su minore, arrestati ex direttrice e bidello di una scuola marsalese

Erano stati condannati per violenza sessuale su minore, il 57enne e la 59enne tratti in arresto venerdì scorso dai poliziotti della Questura di Trapani e del Commissariato di Polizia di Marsala, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala.

I fatti, risalenti al periodo tra il 2004 ed il 2008, avevano visto protagonisti la direttrice ed un bidello di un istituto scolastico di Marsala, che avevano indotto una ragazzina in condizioni di disagio, a prendere parte ad una serie di atti sessuali.

In particolare, la minore tra gli otto e gli undici anni, era stata, sistematicamente, sottoposta ad abusi all’interno della scuola, anche dietro elargizione di piccole somme di denaro finalizzate a “comprarne” il silenzio.

Le indagini, avviate grazie alle confidenze raccolte dal convivente della madre della giovane, divenuta frattanto adolescente, erano state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani ed avevano permesso di raccogliere decisivi elementi di colpevolezza a sostegno della condanna divenuta definitiva.

Venerdì scorso l’epilogo della vicenda quando entrambi i condannati, rintracciati tra Marsala e Trapani, sono stati tratti in arresto e condotti in carcere.

La condanna risaliva al 2015. Giuseppa Signorelli, ex responsabile dell’unità assistenziale dell’Istituto Rubino di Marsala, era stata condannata dal Tribunale di Marsala a dieci anni di carcere per violenza sessuale su una minore ospite della struttura. A nove anni, per gli stessi fatti, era stato condannato l’ex bidello Vincenzo Galfano. Entrambi furono posti agli arresti domiciliari il 3 ottobre 2012.

La struttura era stata frequentata dalla ragazzina, oggi maggiorenne, che tra il 2004 (quando ancora non aveva neppure 14 anni) e il 2009, sarebbe stata più volte abusata sessualmente dall’ex responsabile dell’unità assistenziale e dal bidello.