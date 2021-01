Trasferimento del Commerciale di Marsala, sarà sentito in Aula consiliare il tecnico della provincia

La seduta del consiglio comunale che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio si è iniziata con una comunicazione.

In apertura di seduta la consigliera Rosanna Genna ha comunicato che, dopo avere lasciato il gruppo di Fratelli d’Italia nelle cui fila era stata eletta, ora aderisce al gruppo “Marsala Città Punica” raggiungendo i colleghi Ivan Gerardi e Leo Orlando.

“Si tratta anche di un apprezzamento nei confronti del lavoro che sta svolgendo l’assessore di riferimento della lista, Arturo Galfano“. Ha detto la consigliera.

Successivamente la stessa ha ricevuto il “benvenuto” proprio dall’assessore che che era presente in Aula.

Il presidente Enzo Sturiano ha ricordato che era stato, nella seduta precedente, incardinato il punto all’Ordine del Giorno relativo al trasferimento in altri locali del Commerciale di Marsala.

Ha preso la parola il vice sindaco Paolo Ruggieri che ha ricordato come l’argomento non era nel programma elettorale del sindaco Massimo Grillo e che comunque l’amministrazione di concerto con l’ex provincia sta lavorando per trovare una soluzione all’annoso problema. “L’istituto – ha detto – deve avere una sede più dignitosa cerchiamo coinvolgendo anche il Consiglio comunale di trovare la migliore soluzione possibile”.

Dopo il vice sindaco è intervenuto il consigliere Flavio Coppola che ha ricordato che con l’eventuale trasferimento nei locali dell’ex Tribunale si deve anche giustificare la spesa a suo tempo sostenuta per collocarvi gli uffici tecnici che attualmente sono in quella sede. Al consigliere Coppola ha replicato il presidente della commissione consiliare che è stata impegnata sulla questione in questi giorni. “Per quanto attiene l’eventuale spese di trasferimento ci hanno assicurato che saranno a carico dell’ex provincia – ha detto Leo Orlando -. Proprio dall’ex provincia abbiamo avuto l’assicurazione che verrà a riferire in commissione il tecnico che si è occupa del settore, l’architetto Antonino Gandolfo“.

Sono poi seguiti una serie di interventi di consiglieri che pur con posizioni diverse tra il trasferire nei locali dell’ex tribunale oppure ricercare altre soluzioni, hanno concordato con l’esigenza di fare presto per assicurare locali idonei al Commerciale di Marsala.

In attesa di sentire in commissione ma alcuni hanno proposto anche in Aula, il tecnico del Libero Consorzio, la seduta è stata aggiornata.