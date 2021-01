Covid, il Consigliere Orlando: “Necessaria sanificazione spazi pubblici e condominiali di Marsala”

Considerato che, a causa del diffondersi della seconda ondata del contagio da Covid-19, si sta registrando un forte aumento di casi e che l’ultima sanificazione del territorio risale ad alcuni mesi fa, il Consigliere comunale di Marsala Leo Orlando ha sollecitato con una nota scritta l’Amministrazione comunale a procedere con una nuova sanificazione degli spazi pubblici attraverso l’utilizzo di prodotti antibatterici e igienizzanti su tutto il territorio comunale.

Leo Orlando

“Poiché in questa delicatissima fase occorre porre in essere ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio, è consigliato incrementare le azioni di lavaggio con sola acqua tiepida e soluzione igienizzante dei marciapiedi e delle aree pedonali nei punti di maggiore aggregazione: scuole, farmacie, supermercati, pensiline degli autobus, oltre ad una eventuale pulizia straordinaria degli arredi urbani – afferma l’esponente di maggioranza -. Considerato che mi sono già confrontato con Marcello Mauro, vice presidente dell’Anaci Trapani (Associazione amministratori condominiali) che ha condiviso ed accettato l’invito ad effettuare in maniera massiva la sanificazione anche dei condomini privati per incrementare la pulizia e la disinfezione delle superfici che vengono più spesso a contatto con le mani, con la presente nota, invito il sindaco di Marsala ad effettuare un piano di sanificazione e a concordare con gli amministratori condominiali un’azione unitaria di prevenzione ambientale e riduzione del rischio”.