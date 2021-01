Erice: il sindaco rimodula le deleghe assessoriali. Cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Minaudo

La sindaca di Erice Daniela Toscano, a seguito dell’ingresso nella squadra assessoriale della consigliera Carmela Daidone, ha provveduto a rimodulare le deleghe attribuite ai componenti della Giunta comunale, secondo lo schema che segue.

All’assessore e vice sindaco Gianvito Mauro la delega su Società partecipate, Innovazione e Semplificazione, Marketing Territoriale, Agenda urbana, Rapporti con Enti territoriali e con agenzie di sviluppo locale, Agenda finanziamenti regionali, nazionali ed europei, Centro storico.

All’assessore Paolo Genco la delega su Lavori Pubblici e territorio, Urbanistica e abusivismo edilizio, Suap, Randagismo, Servizi tecnici manutentivi e a rete, Servizio idrico integrato.

All’assessore Vincenzo Giuseppe Di Marco la delega su Protezione Civile, Patrimonio, Ecologia, igiene e sanità, Ambiente e verde pubblico, Rapporti con il Consiglio comunale, Polizia Municipale, Servizi Cimiteriali.

All’assessora Rossella Cosentino la delega su Cultura, Turismo, Spettacoli ed Eventi, Sport, Affari legali e personale, Innovazione e semplificazione.

Alla neo assessora Carmela Daidone la delega su Politiche sociali e giovanili, Pari opportunità, Pubblica Istruzione, Beni confiscati e legalità.

La sindaca ha riservato a se stessa le branche amministrative relative a: Bilancio, finanze e tributi, Edilizia Scolastica.

Inoltre l’Amministrazione comunale ericina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Pietro Minaudo, scomparso per le complicazioni del Covid-19, e si unisce al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto.

Per quanto riguarda lo screening anti Covid sulla popolazione scolastica elementare e media, questo si è chiuso con un totale di 1697 tamponi effettuati e 19 casi positivi nel drive in allestito in Piazza Pertini.

Il Comune di Erice ha messo a disposizione supporto nelle operazioni di viabilità e di assistenza tramite la Polizia Municipale e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile. «Ancora una volta il nostro ringraziamento va a tutti coloro i quali si sono spesi per far sì che tale importante momento di monitoraggio, anche in vista della riapertura delle scuole, potesse essere effettuato – commentano la sindaca, Daniela Toscano, e l’assessore con delega ad igiene, sanità, Polizia Municipale e Protezione Civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Contiamo naturalmente che vengano ripetuti altri screening, magari in base ad altri target di popolazione, affinché il controllo sia il più possibile capillare nell’intero territorio. A margine della campagna desideriamo invitare tutti gli ericini al buon senso e alla rigorosa osservanza delle misure di prevenzione affinché il contagio possa essere rallentato».