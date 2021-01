Digitalizzazione amministrativa, la Regione finanza due progetti per Marsala

La Regione finanzierà due progetti per un importo complessivo di oltre 700 mila euro per la digitalizzazione amministrativa del Comune di Marsala. “Mentre affrontiamo l’emergenza Covid abbiamo il dovere di pensare al dopo pandemia, al futuro della nostra comunità – afferma il sindaco Massimo Grillo -. In questi primi mesi di amministrazione della città io e la mia Giunta stiamo portando avanti un importante lavoro di efficientamento e ammodernamento della macchina amministrativa che metterà il Comune in grado di fornire più servizi, più celermente e con maggiore trasparenza. Il frutto di questo lavoro sta già portando i primi risultati: proprio in questi giorni l’Assessore Regionale all’Economia Gaetano Armao, come potete leggere nella nota in allegato, riconoscendo il lavoro fatto, ci ha comunicato che la Regione finanzierà due progetti per la digitalizzazione amministrativa del Comune di Marsala per complessivi 705.554,90 euro. Nello specifico 459,267,00 euro per “Marsala Digitale” e 246.287,90 euro per “Geodata Warehouse”. Una notizia che attendevamo e che ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Un ringraziamento è dovuto anche agli uffici del Comune che hanno approntato i progetti durante la precedente amministrazione. Stiamo lavorando per farci trovare pronti a ripartire!”.