Screening scuole: in Provincia di Trapani su 8.202 tamponi 103 positivi

Giornata di screening in tutta la provincia di Trapani, ieri e anche oggi, per gli studenti delle scuole elementari e medie. Ecco i dati relativi alla giornata di sabato 16 gennaio 2021, in base ad ogni distretto sanitario:

Alcamo: 1.044 tamponi, 7 positivi

Campobello: 590 tamponi, 7 positivi

Castelvetrano: 610 tamponi, 21 positivi

Erice: 879 tamponi, 6 positivi

Marsala: 1.400 tamponi, 7 positivi

Mazara: 900 tamponi, 12 positivi

Paceco: 492 tamponi, 19 positivi

Partanna: 575 tamponi, 3 positivi



Salemi: 688 tamponi, 5 positivi

Trapani: 1.024 tamponi eseguiti, 16 positivi



In totale sono stati seguiti 8.202 tamponi per la ricerca dell’antigene con 103 positivi. A queste 103 persone è stato eseguito pure il tampone molecolare e sono in attesa di risultati.