Screening a Marsala, solo 8 positivi in due giornate

Dopo giornate scandite da una preoccupante escalation di contagi, arrivano notizie parzialmente confortanti dallo screening drive in effettuato in questo week end all’Autoparco comunale di Ponte Fiumarella. Nella giornata di domenica, su 1400 tamponi soltanto un soggetto è risultato positivo. Conteggiando anche i dati di sabato, complessivamente ci sono stati 8 positivi su 2800 test effettuati. Di fatto, lo 0,28% della popolazione scolastica, cui era riservato lo screening.

“Un dato che ci conforta sull’incidenza del contagio all’interno delle mura scolastiche – commenta il sindaco Massimo Grillo -. Come sapete la mia amministrazione è molto attenta all’aspetto della prevenzione e, in queste settimane, mi sono più volte ritrovato ad anticipare a livello comunale decisioni che poi sono state prese da Regione e Governo Nazionale. È quanto ho fatto, per esempio, la scorsa settimana: subordinando la riapertura delle scuole ad uno screening della popolazione scolastica. I sindaci, infatti, per poter chiudere le scuole hanno bisogno dell’approvazione da parte dell’Asp e di concertare le decisioni con il Governo Regionale. Appresi quindi i dati dello screening non ci resta che attendere gli indirizzi del Governo della Regione”.

Grillo, in particolare, fa riferimento alle parole del presidente Nello Musumeci, che si è detto determinato a chiudere primaria e prima media se dopo due settimane di zona rossa i dati siciliani dovessero risultare ancora preoccupanti.

“Anche oggi – conclude il primo cittadino lilybetano – ringrazio sentitamente l’Asp, gli operatori sanitari, i volontari della Protezione Civile e i Vigili Urbani di Marsala per la professionalità e la dedizione con cui hanno prestato servizio. E ringrazio di cuore tutti i cittadini che si sono sottoposti e hanno sottoposto i loro piccoli allo screening: prestarsi al monitoraggio è infatti un servizio civico che tutti facciamo verso la nostra comunità”.