Domenica di maltempo e burrasche al Centro Sud, lunedì nuvole e pioggia in Sicilia

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, domenica 17 gennaio, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione a Sicilia e Calabria meridionale, con mareggiate sulle coste esposte.Dal pomeriggio di domani si prevedono nevicate sparse al di sopra di 600-800 metri su Basilicata e Calabria, con apporti al suolo generalmente moderati e dalla sera al di sopra di 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, in estensione alla Puglia, con apporti al suolo generalmente deboli.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Lunedì 18 gennaio nel Nord Italia sarà una nuova giornata di sole, se escludiamo qualche nuvola pomeridiana in Liguria e le nevicate tra la Lombardia e l’Alto Adige. Anche nel centro Italia il tempo sarà alquanto sereno: il cielo sarà lievemente coperto solo sugli Appennini, la mattina, e nelle zone adriatiche, dove potrebbe nevicare un po’, dai 200-300 metri di altitudine, nelle prime ore del giorno. Il cielo sarà invece coperto in Sardegna, Molise, Puglia adriatica e salentina, Calabria Ionica, nord ed est della Sicilia. In queste ultime zone sono previste anche piogge, in particolare la mattina. Sopra i 500-600 metri di altitudine nevicherà invece. Nel resto del Sud farà bello.