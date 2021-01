Coronavirus, in Italia nuovi casi e decessi in calo. Ma in Sicilia ci sono altri 2000 positivi

Sono 16.146 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia con 273.506 tamponi (tra molecolari e antigenici), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Ieri si erano registrati 17.246 nuovi casi e 522 morti con 160.585 tamponi. Dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, il totale delle vittime è 81.325, quello dei contagi 2.352.423.

Resta preoccupante la situazione in Sicilia, con 1.945 nuovi positivi e 39 deceduti, a fronte di 1726 guariti. Sono 1.945 i ricoverati in ospedale, di cui 210 in terapia intensiva e 1.613 nei reparti Covid. Sono invece 43.432 i soggetti in isolamento domiciliare obbligato, che restano in quarantena presso le proprie residenze, in attesa di negativizzazione.

Di seguito, invece, il report dei nuovi contagi nelle nove province siciliane: Trapani 312, Palermo 510, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 1, Ragusa 29, Catania 456, Messina 327, Siracusa 185.