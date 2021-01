Marsala, il Consiglio comunale chiede un approfondimento tecnico sul trasferimento del Commerciale

Lunga e articolata seduta del consiglio comunale di Marsala che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio.

Oltre all’ordine del giorno c’è da registrare un lungo interfaccia tra sindaco Massimo Grillo e giunta (presente quasi al gran completo) e alcuni consiglieri che hanno trasformato il punto delle comunicazioni in interrogazioni, a cui peraltro il sindaco non si è sottratto replicando sulle varie questioni.

L’intervento più lungo è stato quello del consigliere di maggioranza Flavio Coppola che ha incentrato la sua esposizione sulla recente nomina del Portavoce del sindaco. “Pur esprimendo tutto il mio assenso alla professionalità del soggetto scelto – ha detto Coppola -, sono contrario al metodo che ha usato il sindaco che non si è raccordato con il consiglio e che ha ritenuto opportuno in tempi di crisi impegnare una spesa notevole per una professionalità che forse in questo momento non era necessaria. Inoltre a quanto mi risulta è probabile che la legge regionale non avrebbe consentito questa assunzione per mancanza di requisiti del soggetto“.

Al consigliere ha replicato il sindaco. “Ho provveduto , dopo la segnalazione dell’Assostampa, a ritirare la determina che incaricava il portavoce perché la legge regionale, al contrario di quella nazionale, non prevedeva che lo stesso fosse iscritto all’ordine dei giornalisti. Provvederò comunque, nei modi e nei termini previsti dalla legge alla modifica dei termini dell’incarico, in quanto ritengo che la comunicazione con i cittadini sia un vulnus che ho ereditato e che già in campagna elettorale mi sono impegnato a superare”.

Dopo una serie di interventi sulla questione ma anche su altri temi, si è entrati nel vivo del punto relativo all’ordine del giorno circa l’eventuale trasferimento del Istituto Commerciale di Marsala presso i locali dell’ex tribunale attualmente occupati dagli uffici tecnici che da poco tempo sono stati raggruppati in quel sito resosi libero dopo il trasferimento presso i nuovi locali di via del Fante.

“Siamo ancora nelle fasi preliminari del “progetto trasferimento”. Io stesso non ero tenuto a venire a riferire in consiglio in questa fase. Sono d’accordo che occorre tenere presente le esigenze degli uffici, ma mi è opportuno ricordare che ci sono i bisogni di centinaia di studenti che da aspettano di essere trasferiti in locali più adatti. Tuttavia accolgo anche l’eventuale richiesta di approfondire la questione tecnica sulla fattibilità magari con un passaggio in commissione alla presenza dei tecnici del comune”.

Si sono espressi contro alla eventuale realizzazione del trasferimento i consiglieri di minoranza (l’ex assessore Rino Passalacqua e il suo capogruppo Nicola Fici) e alcuni di maggioranza. In modo particolare Antonio Vinci, intervenendo in video conferenza, ha chiesto al presidente di non mettere in votazione l’ordine del giorno, in quanto lo stesso avrebbe votato contro suo malgrado. Vinci ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico con le figure a vario titolo interessate e coinvolte”.

Il presidente Sturiano ha accolto la proposta e ricordato che il Consiglio è riconvocato in seduta di prosecuzione per il prossimo mercoledì 20 gennaio alla ore 17.