Covid Marsala, il consigliere Orlando chiede alle Istituzioni un incontro con i vertici Asp

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione di nuovi focolai del Covid 19 in provincia di Trapani, tra i quali, uno dei più importanti, per l’elevata incidenza della curva dei contagi, sta risultando essere quello di Marsala, il Consigliere comunale leo Orlando, chiede al sindaco, all’assessore alle Politiche Sanitarie locali e al Presidente del Consiglio comunale, di promuovere un incontro congiunto con il commissario dell’Asp di Trapani, il direttore sanitario e il personale dell’Area di Emergenza (Pronto Soccorso) del nosocomio di Marsala, del personale medico del 118 e del responsabile dell’Usca comunale.

“Alla luce dei dati forniti dall’ASP di Trapani fino alla data odierna, e secondo i cui modelli della statistica il numero dei contagi potrebbe aumentare nei prossimi giorni – afferma Orlando -. L’incontro sarà senz’altro apprezzato dalla popolazione sanitaria, che ha bisogno di confronto e sostegno in un momento così delicato, e dalla popolazione marsalese tutta”.