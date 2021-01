Giovedì in aula il Consiglio comunale di Marsala. Si parlerà anche del trasferimento dell’Itet

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala. Il presidente Enzo Sturiano ha convocato la massima assemblea cittadina per la giornata di giovedì 14 gennaio (a partire dalle 17), nella consueta sede di Sala delle Lapidi.

Sono 12 i punti all’ordine del giorno, tra cui spiccano la delibera inerente il regolamento sul bilancio partecipativo, l’odg che prevede la cessione, in comodato d’uso, dei locali comunali dell’ex Tribunale di Marsala per ospitare l’Itet “Garibaldi” (ex Commerciale). In agenda anche cinque atti di indirizzo, riguardanti la messa in sicurezza di Villa Cavallotti, il sostegno ai padri separati in difficoltà economica, la facilitazione della mobilità per le donne in stato di gravidanza, la nomina di scrutatori in occasione di referendum o competizioni elettorali, la valorizzazione dei Capannoni Nervi. Infine, è stata inserita all’ordine del giorno anche la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria marsalese a Patrik Zaki, sollecitata nelle scorse settimane da diverse associazioni marsalesi.