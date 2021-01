Coronavirus, a Marsala è record di contagi: adesso i positivi sono 611. Il sindaco annuncia nuove restrizioni

Record di contagi da Coronavirus a Marsala. L’Asp di Trapani ha comunicato al sindaco Massimo Grillo che il numero di positivi ha raggiunto quota 611 (venerdì erano 475), un numero mai registrato nella prima e nella seconda ondata della pandemia. Segno che, purtroppo, le prossime settimane saranno più delicate e difficili per la popolazione lilybetana e che occorrerà mantenere la massima attenzione e il massimo rispetto delle norme di contenimento del contagio.

Grande preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Marsala Massimo Grillo, che ha evidenziato come il dato odierno sia da considerare, purtroppo, “un effetto dei comportamenti irresponsabili di molti marsalesi durante le vacanze natalizie”.

“Il virus – sottolinea il primo cittadino lilibetano – ci sta mettendo tutti a dura prova, comprendo quindi la stanchezza rispetto a regole che ci obbligano a stare lontani, guardinghi, a limitare le relazioni e i contatti. Ma è proprio ora il momento di non abbassare la guardia. La campagna vaccinale è appena cominciata e tra qualche mese potremo finalmente misurarne gli effetti e tornare alla normalità. Ma oggi è ancora il tempo della vigilanza e delle regole. In tale direzione vanno le scelte che ho adottato in queste settimane come quella relativa alla non riapertura delle scuole se non dopo screening preventivo della popolazione scolastica. Ho mandato una nota perché questa chiusura venga estesa anche ai nidi, agli asili e alle scuole dell’infanzia perché anche i più piccoli, gli insegnanti e gli operatori di queste strutture educative rischiano di contrarre il virus e fare da vettori per i propri familiari. Spero la Regione accolga il mio appello e quello dei sindacati in tal senso”.

Grillo preannuncia, inoltre, che è in fase di predisposizione, in stretta collaborazione con il comandante dei Vigili Urbani di Marsala Vincenzo Menfi, un pacchetto di misure più stringenti sul territorio così come consentito dalla recente ordinanza del presidente Musumeci. “Il provvedimento riguarderà sia la limitazione degli accessi ad alcune piazze e vie dove si formano maggiori assembramenti, sia la regolamentazione delle modalità di accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, compresi le medie strutture di vendita come i supermercati. Il provvedimento sarà adottato utilizzando tutti i poteri che la suddetta ordinanza ha riconosciuto ai sindaci”.

Per quanto riguarda l’ospedale “Paolo Borsellino”, Grillo spiega che all’interno del nosocomio marsalese restano attualmente liberi 20 posti su 90 nel reparto covid ordinario e 28 posti liberi su 36 in terapia intensiva. “Un dato che ci fa ben sperare sulla capacità del nostro sistema sanitario di reggere all’emergenza. Siate responsabili e rispettate le norme anticovid per il vostro bene e il bene della nostra comunità marsalese”.