Castellammare: i consiglieri Crociata e Stabile aderiscono a Via

Si rafforza il Movimento VIA a Castellammare del Golfo. E’ stata ufficializzata in queste ore l’adesione dei consiglieri comunali Liliana Crociata e Bernardo Stabile che si aggiungono al collega d’aula Mistretta. Alla luce di ciò, Via sarà rappresentato nel massimo consesso civico castellammarese da tre consiglieri. Crociata e Stabile provengono dalle file della maggioranza, mentre Mistretta dall’opposizione.

“Fin dal suo esordio – si legge nella nota inviata alla stampa – il Movimento si è formato non sugli schieramenti politici ma sulla convergenza di principi e valori di persone moderate i cui obiettivi erano e sono più votati ai bisogni della gente e del proprio territorio piuttosto che alla esigenza di questo o quel partito”. Obiettivo del gruppo è vigilare e sull’operato dell’amministrazione comunale e dare un ulteriore impulso alla attività amministrativa “nell’interesse esclusivo di Castellammare e dei Castellammaresi”.

Sarà Bernardo Stabile a rappresentante il movimento dell’ex senatore Nino Papania all’interno del Consiglio Comunale con funzione di capogruppo.