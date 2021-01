Lo Stadio di Marsala apre le porte al feretro di Federico De Vita. Amici sugli spalti

Un centinaio di giovani questo pomeriggio, si è ritrovato in zona Stadio per dare un ultimo saluto al figlio, fratello, compagno di scuola e amico Federico De Vita.

Lo Stadio Municipale, quello dove tutti loro si incotravano per fare il tifo la domenica per la squadra del cuore, il Marsala Calcio.

Oggi, con un po’ di timore per le ristrettezze anti-covid che il Governatore Musumeci ha istituito in anticipo per il rischio di aumento contagi, in tantissimi hanno nonostante tutto salutato il feretro di Federico prima fuori lo Stadio – uno striscione è stato posizionato vicino al cavalcavia – e poi all’interno, prendendo posto negli spalti e urlando cori per il giovane morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto lo scorso 22 dicembre, nei pressi dell’ospedale di contrada Cardilla.

L’auto con la bara ha avuto l’accesso allo Stadio, posizionandosi di fronte la “tifoseria” per prendersi applausi e commozione.

La famiglia De Vita ha autorizzato l’espianto degli organi.