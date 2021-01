Papania: “una volta tanto l’approdo è stato migliore del viaggio”. Il commento sul nuovo assessore della Giunta marsalese

Il sindaco Massimo Grillo ha annunciato oggi, Venerdì 8 Gennaio, il completamento della squadra di Giunta nominando l’assessore mancante. Presentato come “uomo abile e d’alto profilo professionale”, Giuseppe D’Alessandro, 53 anni, già comandante della Polizia Municipale a Paceco e vice sindaco a Petrosino negli anni 2010/2012, è di certo espressione diretta della volontà del Movimento VIA, al quale, lo stesso sindaco aveva chiesto di indicare un nome che fosse “garanzia di competenza ed esperienza” ( così si legge nella stessa nota diramata da Grillo) .

Giuseppe D’Alessandro

Abbiamo chiesto al senatore Nino Papania di commentare la nuova nomina di Giuseppe D’Alessandro che ha completato il tris di uomini in quota al Movimento Politico VIA in continua escalation di consensi. La giunta marsalese ha già infatti altri 2 assessori, Arturo Galfano e Michele Gandolfo considerati molto vicini al senatore alcamese così come lo stesso Giuseppe D’Alessandro lo è rispetto al consigliere Antonio Vinci. Top secret ancora le deleghe che verranno affidate al nuovo assessore.

Senatore, un nuovo assessore espressione della “sua creatura”, di quel Movimento VIA che appare sempre più intenzionato a espandersi. Questa nuova nomina, però, giunge un pò in ritardo rispetto alle altre ed appare più travagliata del solito.

Una volta tanto l”approdo è stato migliore del viaggio. Chianetta ha svolto un ottimo lavoro ed il Sindaco Grillo ha fatto una scelta di adeguata competenza e professionalità. Ora c’ è da lavorare.

Un altro uomo che si aggiunge ad una Giunta comunale prevalentemente maschile. Un trend che si allinea con quello regionale. Dove sono le quote rosa, senatore?

Miglioreremo. La coalizione si farà carico di riequilibrare in un progetto complessivo di governance.

Senatore lei usa il plurale, dunque chi indicava lei come politico fortemente pregnante nel quadro della politica marsalese aveva ragione?

Hanno gestito tutto i marsalesi. Ho apportato il mio contributo di esperienza a sostegno delle loro iniziative.

Secondo lei, Grillo, deve accontentare tutti e si trova in uno stato di “imbarazzo”?

Grillo dovrebbe accontentare prima di tutto Marsala. Se riesce a farlo mantenendo coesa la coalizione il risultato è eccellente.

Il suo Movimento ha indicato Giuseppe D’Alessandro, cosa ne pensa di lui?

Penso che farà bene in qualsiasi settore il Sindaco riterrà di utilizzarlo. È bravo professionista e uomo equilibrato.

Tiziana Sferruggia