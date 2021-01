Condotta fognante ko, liquami a Casabianca. Stop a pesca e balneazione

Nuova interdizione delle attività di pesca e balneazione per un tratto del litorale sud di Marsala. La zona interessata è quella dello “Zio Ciccio”, in contrada Casabianca. Un’ordinanza del sindaco Massimo Grillo, sottoscritta il 5 gennaio, determina l’interdizione dello specchio acqueo antistante lo scarico a mare di contrada Casabianca nonché i tratti di spiaggia precedenti e successivi al predetto scarico e per una fascia non inferiore a 300 metri per lato. Sarà dunque vietato farsi il bagno (e di questi tempi, non è una grande privazione) ma anche pescare fino a nuovo ordine.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che la società Ecotecnica srl, gestore dell’impianto di depurazione e degli impianti sollevamento comunali per conto del Comune di Marsala, ha comunicato la rottura della condotta fognante in aperta campagna. Nelle more della riparazione della condotta, si è reso inevitabile lo spegnimento delle pompe della stazione di pompaggio che convogliano liquami in pressione nella condotta al depuratore di contrada San Silvetro. Il mancato funzionamento della stazione di pompaggio comporta lo sversamento di reflui in mare, da cui l’ordinanza di divieto di balneazione e di pesca nel tratto interessato. Il Comune sta intervenendo per la riparazione della condotta al fine di potere mettere in funzione l’impianto ed eliminare lo scarico a mare il prima possibile.