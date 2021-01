Sigel, prima vittoria del 2021

Il nuovo anno porta in dote, nel primo di sei appuntamenti di gennaio, un successo rincorso, voluto e stimolante per la truppa di coach Amadio. La Sigel sfodera una maiuscola prestazione al cospetto di un sestetto che si presentava con la “nomea” di vicecapolista del girone “B“.

Cade così la resistenza di Eurospin Ford Sara Pinerolo dopo una striscia di otto vittorie consecutive (tra recuperi e partite in calendario), costretto ad ammainare “bandiera bianca” a Marsala alle azzurre di casa in tre set. Con gioco lineare smistato da capitan Demichelis ad imbeccare tutte le sue attaccanti, la Sigel è riuscita “a ferro e a fuoco” la diagonale difensiva e portato continua apprensione alla ricezione biancoblu.

Questa la successione set del match di recupero valevole per la 7^giornata di andata: [25/20; 25/17; 25/22]. Presenza costante per tutta la gara da parte di Caruso con uno score di 16 punti, di cui cinque muri e il 58% di efficienza in attacco, seguita da Pistolesi, il cui referto a fine incontro segna 14 punti (di questi 4 arrivati con il fondamentale del muro).