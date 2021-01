A fronte di 178.596 tamponi nelle ultime 24 ore dal 5 al 6 gennaio, i nuovi positivi al coronavirus oggi sono 20.331. I morti sono 548.

Ieri c’erano stati 15.378 nuovi casi su 135.106 tamponi processati e 649 vittime (con un tasso di positività dell’11,4%). Questi i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Il saldo delle terapie intensive aumenta di due unità (da 2.569 a 2.571): gli ingressi di oggi sono 183.

Le regioni con il maggior numero di casi sono: Veneto (+3.638), Lombardia (+2.952) e Lazio (+2.007). Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di ieri, 2.571 in tutto (oggi gli ingressi sono 183), mentre in calo di 221 il numero dei ricoveri ordinari, che ieri aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174.

Ritmo crescente dei nuovi casi Covid in Sicilia: 1.692 in più rispetto a ieri e i positivi attuali salgono a 37.739: 1.190 ricoverati con sintomi, 194 in terapia intensiva (17 del giorno), +4, e 36.355 in isolamento domiciliare. Sono 2.593 i deceduti, 29 in più. I casi totali assommano a 101.206, i dimessi guariti a 60.874 (+1350). Per numero di nuovi contagi la Sicilia si piazza al quarto posto dopo Veneto, Lombardia e Lazio.