Sono 15.378 i positivi al coronavirus (su 135.106 tamponi eseguiti) in Italia nelle ultime 24 ore dal 4 al 5 gennaio, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 649. Il tasso di positività è dell’11,4%, in calo del 2.4% rispetto al 13,8% di ieri. Ieri, a fronte di 77.993 tamponi, ci sono stati 10.800 nuovi casi e 348 vittime.

Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569.

Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395.

Continua a salire la curva dei positivi in Sicilia: oggi sono stati processati 9.537 tamponi molecolari. Nello stesso arco temporale si sono registrati 36 decessi e 692 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali contagiati nell’isola continua a salire: al momento è di 37.426, 848 più di ieri. Salgono anche i ricoveri ospedalieri. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono passati dai 1.181 di ieri ai 1.198 Di oggi, quelli nelle terapie intensive e sub intensive sono aumentati da 186 a 190.