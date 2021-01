Grave incidente stradale sullo scorrimento veloce: muore una donna, gravi i suoi due figlioletti

Incidente mortale a Marsala. La vittima è una giovane di 27 anni di Trapani, D.V.. Gravissimi i suoi due figli, di 2 e 3 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14, sullo scorrimento veloce Via Salemi – Birgi.

La vittima viaggiava come passeggera su un’auto che, transitando lungo lo Scorrimento Veloce in direzione aeroporto, per motivi che non sono ancora chiari, è andata a schiantarsi contro un camion.

L’altra giovane, che era alla guida dell’auto una Toyota grigia, C.R., di 21 anni, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta. La giovane mamma è morta sul colpo. L’amica alla guida, anche lei di Trapani, è ricoverata in condizioni non gravi all’ospedale del capoluogo.

Con le donne viaggiavano anche due bambini di 2 e 3 anni, figli della vittima. Le loro condizioni sono gravissime. Uno dei due è stato addirittura sbalzato fuori dall’abitacolo. Sono stati trasferiti con urgenza a Palermo per i traumi riportati.

I rilievi sono stati fatti dalla Polizia Municipale di Marsala che si è portata sul luogo, alla presenza del comandante Vincenzo Menfi.