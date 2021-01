Nella sola giornata di ieri, sabato 2 gennaio, in Sicilia sono stati complessivamente somministrati 4438 vaccini anticovid su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale.



Dall’avvio della campagna, nell’Isola sono stati effettuati circa 7mila vaccini.

Come si vede siamo ancora distanti, non solo nell’Isola, ma anche nel resto del Paese, per raggiungere l’obiettivo di circa 65 mila somministrazioni al giorno. In alcune realtà si registrano ritardi e polemiche. Assenza di personale che si trova in ferie, siringhe adatte per adesso mancanti ed il cattivo tempo che ha fatto ritardare di almeno un giorno l’arrivo dei vaccini dal Belgio.