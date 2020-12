Il sindaco Grillo annuncia una nuova struttura di comunicazione e nomina Renato Polizzi portavoce

Il sindaco Massimo Grillo, con l’inizio del nuovo anno, ha programmato la rimodulazione della comunicazione istituzionale e si avvarrà di un’apposita struttura e del portavoce, che sarà Renato Polizzi, ex editore delle testate giornalistiche Marsala C’è e Itaca Notizie, con alle spalle una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi culturali con l’agenzia Communico (su tutti, le tre edizioni del Festival del Giornalismo d’Inchiesta e le rassegne di Marsala Incontra).

“Come promesso in campagna elettorale, fin dal mio insediamento ho posto l’ascolto e il dialogo con i cittadini al centro dell’azione della mia amministrazione, al fine di comprenderne le esigenze e di poter dare risposte concrete e condivise. Questa esigenza si avverte ancora di più in un tempo complicato come quello che ci troviamo a vivere, in cui il vertice di un’amministrazione è spesso chiamato a prendere decisioni in modo repentino per dare risposte ai bisogni quotidiani della comunità. Al fine di poter assolvere al suo ruolo in maniera efficace, il primo cittadino deve quindi essere capace di raccogliere informazioni, intercettare umori e comunicare scelte e orientamenti in maniera efficace e il più celermente possibile alla collettività. Visto il valore strategico della comunicazione, come ho detto più volte in campagna elettorale, ho deciso di chiamare a raccolta attraverso un avviso pubblico i professionisti e le aziende della comunicazione per dotare il Comune di Marsala di una struttura capace di offrire una comunicazione ancor più al passo coi tempi e agevolare un processo di democrazia partecipata dei cittadini nella vita della pubblica amministrazione. E’ intenzione della mia amministrazione, infatti, avvalersi di questa struttura di comunicazione per invitare i cittadini a condividere le scelte più importanti che riguardano la città anche con forme di consultazione diretta. Una struttura che aiuti l’amministrazione e l’ente comune a cambiare passo in ambito comunicativo tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e di linguaggio che investono il mondo della comunicazione alla luce delle nuove realtà del web e dei social network. Tutto questo grazie ad una cabina di regia coordinata da Nino Guercio e Alessandro Tarantino dell’ufficio Stampa del Comune per la programmazione di un mix di strumenti di comunicazione (web, social network, grafica, portale informativo, stampa, ecc.) adattando i contenuti e le modalità di intervento, di volta in volta, al mezzo che si intende utilizzare. Inoltre, come avviene in tutte le più importanti città italiane ed in altri comuni della provincia di Trapani, ho deciso di dotare il mio staff di una figura prevista dalla legge 150/2000 denominata Portavoce del Sindaco per il quale curerà il rapporto quotidiano con i media e le varie espressioni della società, in sinergia con il lavoro dell’Ufficio Stampa del Comune e con quello della struttura di comunicazione di prossima creazione. A ricoprire l’incarico di Portavoce del Sindaco, alla luce dell’esperienza nel campo della comunicazione ed editoriale e della sua conoscenza del tessuto economico, sociale e politico della città, ho chiamato il dottore Renato Polizzi”.

Nota del direttore responsabile: Mi lega a Renato Polizzi un’amicizia fraterna, nota a tutti. Per anni abbiamo lavorato assieme, portando avanti iniziative e progetti che considero tra le cose più belle che ho fatto nella mia vita professionale. Creatasi l’occasione di un incarico con la pubblica amministrazione, Renato ha correttamente lasciato alcuni giorni fa tutte le sue cariche nella nostra compagine editoriale e si accinge a vivere una nuova esperienza, rispetto a cui tutti noi gli rivolgiamo i nostri migliori auguri. Per quanto ci riguarda, le nostre testate continueranno a raccontare il territorio con l’imparzialità, l’autorevolezza e i valori che i lettori ci hanno sempre riconosciuto. (V.F.)