Giovani dell’Anffas Famiglie con Disabilità dona al sindaco di Marsala presepe in miniatura

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, ha ricevuto ieri al Palazzo Municipale alcuni giovani della locale sezione dell’Anffas, ovvero l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale che è operativa in Italia dal 1958.

Al primo cittadino i giovani, guidati dalla presidente Anna Maria Casano e accompagnati da una mamma, Caterina Patti, hanno donato un bellissimo presepe da loro stessi realizzato. Un dono particolarmente gradito a Massimo Grillo.

“Momenti come questi – precisa Grillo – ti ripagano delle tribolazioni per le diverse problematiche che sorgono quotidianamente e a cui si deve porre rimedio. Mi complimento con l’Associazione per il servizio nei confronti di queste persone che ieri, con la loro tenerezza e con i modi di fare, mi hanno “conquistato”.