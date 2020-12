Open Day alla Mazzini di Marsala: dopo gli incontri virtuali, si prosegue in presenza

Nell’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria, di svolgere il consueto open day in presenza, nei giorni la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Mazzini” di Marsala ha aperto (virtualmente) le proprie porte alla città. Nel rispetto delle restrizioni legate al Covid, la “Mazzini” si è attrezzata per incontrare i nuovi studenti e le famiglie e presentare loro i progetti e le attività dell’istituto in maniera alternativa.

Dopo i saluti iniziali dell’insegnante referente per la continuità, Angela Mirabile, i genitori sono stati accolti dalla vicepreside, Maria Pia Pellegrino, la quale ha tenuto a sottolineare che, anche nell’impossibilità di una presenza fisica, la scuola, attraverso la voce degli insegnanti referenti dei dipartimenti disciplinari, ha voluto far arrivare, comunque, ai futuri alunni l’anima stessa della scuola, presentando la propria offerta formativa.

Con grande emozione e un po’ di nostalgia sono state mostrate le foto delle numerose attività progettuali svolte negli ultimi anni, con l’augurio di ritornare a vivere la scuola in presenza e con il calore della condivisione.





Significativi sono stati gli interventi di due genitori componenti il Consiglio di Istituto, Tiziana Cristina e Katiuscia Giacalone, che hanno testimoniato ai genitori dei futuri alunni le esperienze positive e costruttive che i loro figli stanno vivendo presso la scuola Mazzini.

Un ampio spazio è stato dedicato, poi, ad offrire risposte esaurienti alle molteplici domande dei numerosi genitori presenti.

A conclusione dell’incontro, il professore Daniele D’Eletto, secondo collaboratore del dirigente, ha sottolineato come questa scuola, che ha formato tante generazioni di giovani studenti e studentesse, continuerà a farlo con la solita passione e dedizione che la contraddistingue.

Gli incontri di continuità promossi dalla scuola continueranno a svolgersi questa volta in presenza, il 4 gennaio. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza, i genitori interessati, potranno fissare un appuntamento inviando una email all’indirizzo angelamirabile@istitutogiuseppemazzini.edu.it, manifestando l’intenzione di conoscere l’offerta formativa e indicando nome, cognome e numero di telefono.