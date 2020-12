Coronavirus nel trapanese, risalgono i contagi. Picco a Marsala e Mazara

Nuovo report sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, martedì 29 dicembre 2020.

Questa la suddivisione dei positivi nei Comuni della Provincia, al netto di decessi e guarigioni: Alcamo 138, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 20, Castellammare del Golfo 13, Castelvetrano 61, Custonaci 8, Erice 53, Favignana 13, Gibellina 12, Marsala 279, Mazara del Vallo 300, Paceco 22, Pantelleria 3, Partanna 27, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 3, Santa Ninfa 0, Trapani 219, Valderice 38, Vita 0, San Vito lo Capo 8, Petrosino 12.

Rispetto alle ultime 24 ore, aumento notevole a Marsala ma anche a Mazara.

Il totale attuale positivi è di 1.241 casi (ieri 1.137), ovvero 104 casi in più. I deceduti sono 133 (ieri 126), 7 morti in più a causa del Covid in Provincia. I guariti complessivamente sono 4.594 (ieri 4.537), quindi 57 nuovi guariti in 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 8 (-1), i ricoverati negli altri reparti Covid del territorio, sono 96 (+1 rispetto a ieri).

I tamponi effettuati sono 380 (dato parziale), i test per la ricerca dell’antigene, 159.