Coronavirus nel trapanese: in 5 giorni 11 deceduti in più ma 709 guariti

Nuovo report sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, martedì 29 dicembre 2020. L’ultimo report è datato al 24 dicembre scorso.

Questa la suddivisione dei positivi nei Comuni della Provincia, al netto di decessi e guarigioni: Alcamo 132, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 16, Castellammare del Golfo 14, Castelvetrano 59, Custonaci 6, Erice 55, Favignana 14, Gibellina 14, Marsala 208, Mazara del Vallo 285, Paceco 19, Pantelleria 2, Partanna 25, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 4, Santa Ninfa 0, Trapani 224, Valderice 29, Vita 0, San Vito lo Capo 7, Petrosino 12.

Il totale positivi attuali è di 1.137 casi ( il 24 erano 1769) quindi un segno – . I deceduti sono 126 (il 24 erano 115), quindi ben 11 persone morte a causa del Covid dal 24 ad oggi in Provincia. Ma c’è un boom di guariti, in totale 4.537 (3.828) ovvero 709 in più in 5 giorni.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12, dato stabile, i ricoverati negli altri reparti Covid sono 95 (il 24 erano 103).

Sono 433 i tamponi effettuati (dato parziale), mentre i test per la ricerca dell’antigene sono 86.