Trapani Capitale della Cultura, due webinar per promuovere il progetto

Per raccontare, sia pure per grandi linee, il progetto Trapani Capitale della Cultura Italiana 2022, sono stati programmati una serie di webinar.

Il primo avrà luogo domani pomeriggio, lunedì 28 dicembre, con inizio alle ore 18.30 sulla piattaforma streamyard e avrà come tema “Il territorio e la sua comunità”. Brevi interviste per esaltare la rete di storie e soggetti che stanno costruendo, giorno dopo giorno, il progetto “Trapani Capitale della Cultura: prospettiva di un futuro basato su cultura e crescita economica”. Il giornalista Fabio Pace aiuterà i presenti a raccontare il territorio: le sue sfaccettature, le tradizioni, le comunità ed il patrimonio di esperienze e relazioni che lo abitano.

Il secondo appuntamento è già programmato per martedì 29 dicembre, alla stessa ora e con lo stesso coordinamento giornalistico, e sarà un vero e proprio focus sulle potenzialità artistico culturali della provincia di Trapani, scrigno di gioielli architettonici, di rari testi e raccolte iconografiche, di parchi archeologici, e protagonista della cultura mediterranea con le iniziative di fondazioni attive da decenni nel campo delle arti rappresentative, figurative e contemporanee.