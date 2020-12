La parola a Giorgio: Natale con Magnato e l’associazione Ciuri

L’associazione culturale Ciuri presenta il progetto culturale dal titolo ‘La parola a Giorgio’, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Magnato. Si tratta di cinque puntate nel corso delle quali il regista e attore marsalese sarà assoluto protagonista.

Il progetto, voluto dal presidente dell’Associazione, Filippo Peralta, che si avvale delle musiche originali del maestro Gino De Vita, prende il via oggi e proseguirà per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie. Magnato ha accolto di buon grado l’invito apprezzando l’idea dell’associazione culturale, la cui mission è soprattutto quella di promuovere l’arte in generale e rendere omaggio alle eccellenze del territorio.

Giorgio Magnato, che nella cinquantennale attività ha istituito e diretto diverse compagnie teatrali partecipando a festival in cui si è sempre classificato migliore attore, effettuando tournée in Usa, Brasile, Argentina, Messico, Australia, Venezuela, Perù, Egitto, Cina, Russia, Austria, Hong Kong e Canada, ha ricevuto proprio dall’associazione culturale Ciuri nel 2017 il Premio 91025. Le puntate saranno visibili sul canale YouTube.

“E’ un onore per l’associazione portare avanti questo progetto culturale che ospita e dà visibilità a un Maestro indiscusso quale è Giorgio Magnato – dice Filippo Peralta – che ringrazio per aver accolto l’idea concretizzando un piccolo sogno per questi giorni di festività fuori dall’ordinario clima di gioia e fermento natalizio. Il nostro obiettivo resta quello di dar voce all’Arte, nelle sue varie manifestazioni, perché solo con uno sguardo allenato alla bellezza si può procedere nella migliore direzione di crescita di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”.