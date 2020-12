Fratelli d’Italia rinnova le cariche a Marsala: Venezia nuovo presidente

Dopo l’abbandono della consigliera comunale Rosanna Genna, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia, intitolato all’onorevole Franca Marino Buccellato è tornato a riunirsi, alla presenza del consigliere comunale Pino Ferrantelli, del coordinatore provinciale Maurizio Miceli e dell’assessore Michele Milazzo. Nell’occasione si è discusso sull’organizzazione territoriale del circolo, con la ricostituzione del plenum e la designazione di Baldassare Venezia alla carica di presidente e di Sabrina Ferrara a quella di vice presidente.

All’interno del circolo sono stati inoltre costituiti i tavoli tematici per i vari settori produttivi e sociali e per ciascuno di essi è stato individuato un soggetto referente, come di seguito indicato: Domenico Marigliano (portavoce per le fasce più deboli); Michele Alagna (attività produttive); Ignazio Ardagna (agricoltura); Liliana Andreanò (istruzione e spettacolo); Sabrina Ferrara (sport); Paola De Marco (famiglia); Michelangelo Alagna (beni e attività culturali – innovazione); Giampaolo Anselmi (sicurezza); Renzo Gerardi (consulente, tesoriere e organizzazione eventi); Pietro De Vita (politiche comunitarie); Baldassare Venezia (commercio e sviluppo economico).

“Inoltre – si legge nella nota inviata dal circolo – al fine di coordinare al meglio l’attività politica, di permeare il tessuto sociale, professionale e imprenditoriale marsalese, nella logica interclassista indirizzata al superiore interesse della comunità marsalese i partecipanti hanno dato seguito alla costituzione di un comitato promotore complementare al circolo territoriale, per includere le migliori personalità marsalesi con l’obiettivo di superare il perimetro storico del partito e di qualificare ancor di più la propria iniziativa politica”.

Il primo componente del comitato promotore, per scelta unanime degli iscritti, è rappresentato da Pietro De Vita, esperto di politiche comunitarie.

“Il proposito dichiarato è quello di offrire il migliore e più qualificato contributo, tramite il nostro consigliere e l’assessore, all’amministrazione Grillo, perché la politica è visione e programmazione, ispirati ad un impianto valoriale non negoziabile, elementi questi incompatibili con egoismi personali o rendite di posizione – dichiara Maurizio Miceli -. Marsala è un progetto pilota per il nostro partito, per rappresentare in provincia al meglio il ruolo che ai partiti è demandato più di ogni altro, costruire una nuova classe dirigente, qualificata e valorosa, che possa per davvero incidere sulla realtà. Non posso che ringraziare il consigliere Ferrantelli e l’assessore Milazzo per l’abnegazione e la passione che investono nel nostro progetto politico, di cui sono parte integrante e riferimento istituzionale. Ringrazio altresì Massimo Domingo per essersi speso in questi anni nel ruolo di coordinatore cittadino e nell’ultima campagna elettorale, certo che proseguirà il suo percorso politico nell’esecutivo provinciale”.