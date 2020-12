La monografia su “Giuseppe Caimi” di Giovanni Teresi in catalogo alla Biblioteca Storia Patria di Palermo

“Giuseppe Caimi il Maestro dei Mille – La nuova Italia nell’epistolario del Generale Giuseppe Garibaldi e dei suoi garibaldini” (GEDI Editoriale l’Espresso S.p.a) è il testo di rilevante interesse storico, per la Città di Marsala in primis, pubblicato nel 2016 dallo scrittore e poeta lilybetano Giovanni Teresi. La monografia è stata catalogata presso la Biblioteca siciliana per la Storia Patria di Palermo.

Teresi descrive l’attività didattica del maestro marsalese Giuseppe Caimi e l’interscambio epistolare svolto dai suoi alunni con le Scuole italiane dei paesi nativi di alcuni garibaldini. Nella raccolta epistolare effettuata dal Maestro, lo scenario è l’impresa dei Mille per la conquista del Regno delle Due Sicilie, avvenimento centrale del Risorgimento italiano che viene raccontato da una diversa e inedita angolazione, evidenziando anche uno spaccato della vita quotidiana di alcuni partecipanti all’impresa garibaldina, addentrandosi per la prima volta nei contenuti delle missive che spesso ci narrano gli avvenimenti in modo diverso.