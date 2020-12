Marsala: via Roma diventa area pedonale nei festivi e prefestivi natalizi

A decorrere da sabato 19 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio, l’Amministrazione comunale di Marsala ha disposto il divieto di circolazione veicolare in via Roma, nelle giornate festive e prefestive. L’obiettivo dell’istituzione dell’isola pedonale è quello di coniugare le azioni a sostegno dello sviluppo commerciale del territorio con le prescrizioni sanitarie di tutela della salute pubblica. “Abbiamo ascoltato i titolari di attività commerciali in via Roma, confrontandoci anche con il Comando della Polizia municipale per gli aspetti della viabilità, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ritengo che la soluzione adottata sia ampiamente condivisa, raggiungendo anche l’obiettivo di incrementare le aree pedonali per favorire il distanziamento interpersonale e il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica”.

Come si legge nel provvedimento del Comando dei Vigili urbani, nelle giornate festive (domenica inclusa) dalle ore 9 alle 21 e in quelle pre-festive (incluso sabato) dalle ore 16 alle ore 21, sarà in vigore il divieto di circolazione e sosta veicolare nel tratto di via Roma compreso tra le vie Francesco Crispi e Itria. Sarà consentito il transito veicolare limitatamente nel tratto di via Roma che congiunge la via G. Bruno con la via Spanò. Nell’ordinanza sono altresì riportati i casi (proprietari di immobili in strade limitrofe, titolari di passi carrai, soggetti disabili) in cui, per accertate esigenze, è possibile accedere anche nelle suddette giornate e orari di divieto.