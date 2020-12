Liberati i pescatori mazaresi, la gioia delle comunità trapanesi e del Vescovo

“Apprendo con immensa soddisfazione della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Sarà, nonostante tutto, un bel Natale per la comunità Mazarese ed anche per la nostra città che dal mare trae sostentamento per molte famiglie. L’opera del Governo e le sollecitazioni ad esso arrivate da più parti hanno avuto buon esito. Adesso potremo rialzare la bandiera della nostra città” esprime soddisfazione il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, uno dei primi cittadini a intraprendere iniziative per la liberazione dei marittimi mazaresi.

“La notizia più bella in assoluto di oggi è che stanno liberando i pescatori. Il nostro striscione esposto proprio ieri sulla facciata del municipio è servito per meno di 24 ore. Le buone notizie e i buoni auspici”, ha affermato il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone che ieri, con il favore di tutto il Consiglio comunale ha esposto uno striscione al Municipio.

«Siamo felicissimi di questa notizia, tanto più bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevano resi scettici ma ora l’incubo è finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. Questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma è anche nostra». Lo ha detto il Vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, saputa notizia dell’avvenuta liberazione dei 18 marittimi mazaresi rinchiusi a Bengasi. «Un ringraziamento va all’Unità di crisi, al Governo tutto per l’impegno lungo e faticoso per superare mille difficoltà e giungere alla bella notizia di questa mattina. Un abbraccio grande ai familiari e ai 18 marittimi», ha detto ancora il Vescovo.

“I pescatori mazaresi sono stati liberati!“. La conferma dell’ufficialità arriva dal senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“È una grande gioia per tutti noi. Nelle ultime ore sono stato in continuo contatto con gli esponenti del Governo che hanno seguito da vicino questa lunga trattativa. Sin dalle prime ore di questa mattina il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri sono andati personalmente a Bengasi per concludere l’operazione. Ringrazio tutto il Governo per l’incessante lavoro svolto sin dal primo giorno di prigionia che ha permesso di raggiungere questo grandissimo risultato. Ringrazio – continua Santangelo – anche il Parlamento che in questi mesi difficili è riuscito a dimostrarsi sensibile davanti a questa grave situazione, approvando due emendamenti a mia prima firma per fornire immediato sostegno economico alle famiglie dei pescatori sequestrati e per sospendere i termini tributari e previdenziali a carico degli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel sequestro. Oggi è un grande giorno! Vedere i nostri 18 pescatori riabbracciare i propri cari è il più bel regalo di Natale che potessimo desiderare”.