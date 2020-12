Gulino-Marino live in streaming da Santa Maria della Grotta il 1° gennaio per Plugged PolaMolloy

Plugged PolaMolloy è la rassegna in streaming ideata dal noto locale bresciano di musica dal vivo Latteria Molloy, che dal 19 dicembre al 2 gennaio regala delle imperdibili performance dei più noti artisti della scena indie, a piccoli ticket. Tra i tanti live, quelli di Max Collini, Dunk e Gulino. Il cantautore marsalese ha da poco pubblicato il videoclip di “Il Teatro è la mia Chiesa” girato all’interno del complesso di Santa Maria della Grotta. Un brano rock con un testo scritto a quattro mani con il giornalista Andrea Scanzi e con la musica del chitarrista petrosileno Gianfranco Marino.

Il direttore artistico Gianfranco Marino

Ed è proprio con quest’ultimo che Gulino si esibirà il 1° gennaio 2021 per Plugged PolaMolloy, proprio il giorno in cui si dà il benvenuto al nuovo anno, che si spera possa essere più clemente di quello che sta per finire. Il live si terrà proprio nella suggestiva Chiesa marsalese, ancora completamente da ristrutturare. Scrivono gli organizzatori: “In un suggestivo luogo di Marsala. Una chiesa sconsacrata, il simbolo di un territorio che trasuda cultura in ogni angolo nascosto. Lì, quelle mura cosparse dei segni della natura che si riconquista i suoi spazi sul lascito abbandonato dell’uomo, Gulino registrerà un live con il suo nuovo progetto solista, in una composizione unplugged molto intima”. Il prezzo è di 6 euro + diritti di prevendita al link che si può trovare presso la pagina Facebook Plugged PolaMolloy.

“Non ho mai suonato a Capodanno, non è mai capitato, chissà come mai – scrive Gulino sulla sua pagina -. Però mi piace l’idea che invece questo nuovo anno inizi per me con un concerto, sebbene in streaming. Mi piace pensare che il 2021 possa proiettarsi in una dimensione di ripresa dei lavori e che questo live sia il colpo di pistola dello start. Il live sarà trasmesso in streaming dalla piattaforma rebellive.it e in questa occasione suonerò per la prima volta il nuovo singolo assieme al mio grande amico Gianfranco Marino. Tra i pezzi in scaletta tante canzoni dei Marta Sui Tubi e del mio album Urlo Gigante”.