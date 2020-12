Elia Martinico (F.I.): “Rilanciare il settore agricolo, volano dell’economia marsalese”

Elia Francesca Martinico è una delle consigliere elette nelle amministrative dello scorso 4/5 ottobre.

Lei dopo anno di “pausa”, assieme al presidente del Consiglio Enzo Sturiano, ha riportato a Palazzo VII Aprile il gruppo consiliare di Forza Italia del quale è ora anche capogruppo.

“Di questo sono molto soddisfatta, si tratta del mio partito con il quale sono tesserata da tanti anni. La mia famiglia è impegnata in politica da sempre. Prima mio padre Francesco che è stato consigliere ed assessore. Poi mio zio Enzo anche lui eletto a Sala delle Lapidi per due consiliature. Questa volta abbiamo deciso che a tentare la corsa per Palazzo VII Aprile fossi io, ed è andata bene. Ringrazio il mio il partito e l’ex deputato Toni Scilla sulle cui posizioni politiche mi riconosco”.

Era conseguenziale che avreste sostenuto il candidato Massimo Grillo. Che idea si è fatta di questi primi mesi di amministrazione?

“La giunta Grillo nasce nel segno dell’ascolto della gente e dei problemi che i cittadini espongono. Grillo si sta muovendo in questa direzione e io credo che tutti noi dobbiamo fare altrettanto. Io sono espressione principalmente delle contrade del sud di Marsala. Parlo ogni giorno con i cittadini e poi mi raccordo con la giunta. Alcune delle questioni che ho rappresentato al sindaco e agli assessori sono in via di risoluzione, come per esempio quelle in tema di pulizia e di decoro pubblico”.

Lei nei giorni scorsi è intervenuta con una interrogazione circa il ripristino del decoro urbano e messa in sicurezza degli alberi di palma nella borgata di Strasatti.



“A seguito di pressanti richieste dei residenti ho proceduto ad un sopralluogo degli spazi urbani, rilevando la presenza nei marciapiedi di erbacce che è opportuno rimuovere periodicamente, per garantire alla cittadinanza la piena fruizione dei luoghi pubblici. Ho segnalato anche la necessità di provvedere alla potatura e alla manutenzione delle palme poste in Piazza Fiera, le cui bacche, presenti in quantità sui marciapiedi e sulla sede stradale, creano un costante pericolo alla circolazione pedonale, specie per quanto riguarda i soggetti più anziani. L’assessore Galfano si è attivato e alcune di queste questioni sono state risolte. Dobbiamo proseguire su questa strada”.

Da semplice cittadina, seppur impegnata in politica, che idea si era fatta della precedente amministrazione?

“Il sindaco e la giunta del precedente quinquennio non hanno entusiasmato la gente. Nessun rapporto, se non quello freddo tra amministrato ed amministratore”.

Lei ha avuto assegnata anche la responsabilità di presiedere la Commissione comunale che si occupa di Attività produttive.

“Ringrazio la maggioranza che mi ha assegnato questo compito. Io di mestiere sono imprenditrice. Il mio partito è sempre stato vicino ai problemi di chi fa impresa. Nelle nostre contrade i piccoli imprenditori si occupano, tra mille difficoltà, di agricoltura. Sono certa che la commissione e il sindaco saranno vicini, per quello che è di competenza, ai problemi di un settore che è stato per decenni il volano della nostra economia”.